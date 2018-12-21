Свердловская область присоединилась к проекту по ранней профориентации школьников

17:43 | 24.12.2018

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Свердловская область как пилотный регион реализует федеральный проект по ранней профориентации школьников 6–11-х классов «Билет в будущее». На первом этапе 500 юных свердловчан приняли участие в тестировании, затем были отобраны 206 подростков, которые прошли профпробы на базе колледжей и техникумов по направлениям «Технология моды», «Электроника» и «Графический дизайн». Участники программы получили рекомендации от профессионалов.



Как рассказала первый замминистра общего и профессионального образования Свердловской области Нина Журавлева, проект «Билет в будущее» будет продолжен в 2019 году. Отметим, что организаторами являются Министерство просвещения РФ и WorldSkills Russia.



Ранее в ходе медиафорума ОНФ «Правда и справедливость» Владимир Путин рассказал, что проект «Билет в будущее» – это дополнение к общим мерам, направленным на раннюю профориентацию школьников.



«На эти цели в текущем году будет выделен 1 млрд руб., и около 100 тыс. школьников от 6-го до 11-го класса смогут пройти стажировку в ведущих учреждениях и на предприятиях страны, чтобы и ребятам было интересно, и эти ведущие предприятия смогли бы сориентироваться по поводу того, кого бы они хотели видеть на своих производственных площадках», – сказал президент.