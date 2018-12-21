Празднование дня рождения в Сысерти закончилось смертью несовершеннолетней девушки

19:19 | 23.12.2018

Погибшая девушка училась в колледже. Фото: страница девушки в соцсетях

Трагедией обернулось празднование дня рождения девушки в Сысерти. Виновница торжества – 20-летняя Анастасия, решившая собрать друзей и отметить свой день рождения, – арендовала коттедж. На праздник пришло человек десять друзей, праздник удался: было весело и все шло по плану именинницы. Но концовка вечеринки оказалась ужасной.



Уже ближе к вечеру, когда празднование подходило к завершению, Настя пошла к себе домой, чтобы уложить спать маленького ребёнка. Возвращаясь, она позвонила подвыпившим гостям и попросила потихоньку заканчивать вечеринку.



«Мы начали собираться, и я пошла проверять все комнаты в доме. На третьем этаже лежал мой друг Семен. Я дважды пыталась его разбудить, но он не хотел уходить. В итоге он разозлился и ударил меня ногой по лицу», – рассказала Анастасия изданию «Комсомольская правда – Екатеринбург».



Случайной свидетельницей ссоры стала 16-летняя Вероника (имя изменено), которая попыталась заступиться за старшую подругу. Пьяный друг именинницы Семен отпихнул ее к стене, на которой под стеклом висела картина. Картина упала, стекло разбилось, а сверху на осколки стекла упала Вероника. Но на этом не закончилось, пьяный дебошир принялся избивать ее кулаками. В какой момент один из кусков стекла воткнулся в шею девушки и повредил сонную артерию – непонятно, в этом предстоит разбираться следствию, но в результате ранения стеклом в шею девушка погибла.



Прибывшие на место ЧП медики пытались вернуть девушку к жизни, делая искусственное дыхание, но было слишком поздно, реанимировать её не удалось. После того как стало ясно, что девушка погибла, к дому вызвали наряд полиции, который и задержал 19-летнего, неадекватного от алкоголя, парня.



Правоохранительные и следственные органы прокомментировали случившееся «Комсомольской правде».



«Подозреваемый молодой человек был задержан сотрудниками полиции ОВД города Сысерти по горячим следам», – сказал пресс-секретарь ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.



«Уголовное дело возбуждено следственным отделом по городу Сысерть по статье 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть»), предварительно, преступление совершено в процессе бытовой ссоры, в ходе распития спиртного. Все обстоятельства инцидента выясняются, проводятся допросы, назначены необходимые экспертизы», – сообщили «КП-Екатеринбург» в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.



Деяния, предусмотренные настоящей статьёй УК и повлекшие по неосторожности смерть потерпевшего, наказываются лишением свободы на срок до пятнадцати лет.