Губернатор Свердловской области среагировал на сообщения активистки и СМИ о дедушке, живущем в гараже

17:22 | 23.12.2018

Как стало известно только что, губернатор Свердловской области молниеносно среагировал на обращение активистки Эрики Ферфис и сообщения в СМИ о дедушке, живущем в холодном гараже. По его поручению представители муниципалитета и областного министерства социальной политики нашли пенсионера. Сегодня же дедушка был помещён в пункт оказания срочных социальных услуг Комплексного центра социального обслуживания Полевского, где будет находиться в течение пяти дней.



В течение этого времени специалисты по социальной работе окажут мужчине всю необходимую помощь, дадут юридическую консультацию, организуют медицинское обследование и решат вопрос его дальнейшего жизнеустройства.



Кстати, социальные службы просят сообщать о людях, которые нуждаются в срочной социальной помощи, и обращаться по единому телефонному номеру, который действует на всей территории Свердловской области: 8 800 300-81-00.