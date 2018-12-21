Новости дня
17:03 | 23.12.2018
Фото: tourister.ru
В Екатеринбурге откроется выставка, посвящённая моде рубежа XIX–XX веков
Выставка называется «Solo inspiration… 1890–1903», её создателем стала Наталия Соломеина, екатеринбургский дизайнер.
Посетители смогут увидеть воссозданную мастерскую с местом портнихи, зеркало, лекало и манекен, а также коллекцию швейных машинок Singer – атрибуты, с помощью которых портные того времени шили одежду.
Отметим, выставка откроется показом новогодней коллекции одежды от Наталии Соломеиной.
Валерия Руббо © «Вечерние Ведомости»
Поделиться в соцсетях:
Сегодня
20:13 | 23.12.2018
В связи с гибелью людей в шахте в Соликамске задержаны 4 сотрудника башкирской строительной компании
19:19 | 23.12.2018
Празднование дня рождения в Сысерти закончилось смертью несовершеннолетней девушки
17:47 | 23.12.2018
Екатеринбуржцы вышли на пикет за сохранение березовой рощи
17:42 | 23.12.2018
В Екатеринбурге в ДТП «расхлестались» две иномарки
17:22 | 23.12.2018
Губернатор Свердловской области среагировал на сообщения активистки и СМИ о дедушке, живущем в гараже
17:03 | 23.12.2018
В Екатеринбурге откроется выставка, посвящённая моде рубежа XIX–XX веков
16:57 | 23.12.2018
Жительница Полевского просит Евгения Куйвашева помочь пенсионеру, живущему в холодном гараже
16:18 | 23.12.2018
В Екатеринбурге 213 автолюбителей расставили машины в виде ёлки
14:21 | 23.12.2018
В Екатеринбурге на Эльмаш не ходят троллейбусы из-за оборванных проводов
13:13 | 23.12.2018
Рейс Дубай – Екатеринбург задержали более чем на 12 часов
12:58 | 23.12.2018
В Ревде огонь уничтожил частный жилой дом
12:43 | 23.12.2018
Евгений Куйвашев поздравил жителей Среднего Урала с Днём Устава Свердловской области
12:06 | 23.12.2018
Массовое горение бань случилось минувшей ночью в Свердловской области: сгорело восемь штук
11:33 | 23.12.2018
В Екатеринбурге при пожаре на Восточной серьезно пострадали двое детей. Их мать погибла
10:52 | 23.12.2018
Renault Duster сгорел прошедшей ночью на 14-м км Сибирского тракта в Екатеринбурге
10:09 | 23.12.2018
Найдены все девять рабочих погибшими в шахтном стволе в Соликамске
17:40 | 22.12.2018
На Средний Урал надвигаются морозы: -30 °С не предел
16:36 | 22.12.2018
В Екатеринбурге пара, арендовавшая квартиру, обнаружила возле кровати скрытую камеру
14:59 | 22.12.2018
Екатеринбургский фигурист стал четырёхкратным чемпионом России
14:22 | 22.12.2018
В Екатеринбурге аннулировали полис десятилетней девочки
14:21 | 22.12.2018
В Екатеринбурге дан старт циклу семинаров по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма
13:58 | 22.12.2018
В Екатеринбурге иномарка сбила 17-летнего подростка
13:19 | 22.12.2018
Свердловские учёные стали лауреатами премии Правительства РФ в области науки и техники
11:54 | 22.12.2018
Пермский лифтер осуждена за причинение смерти по неосторожности
21:20 | 21.12.2018
В Свердловской области ОМОН оцепил электричку из-за подозрительной сумки
18:26 | 21.12.2018
Ледовый городок на пермской эспланаде откроется 30 декабря
18:11 | 21.12.2018
В новогоднюю ночь в Перми будет закрыто движение транспорта на площади перед Театром-Театром
18:11 | 21.12.2018
В Екатеринбурге появится аллея имени легендарного поэта Ильи Кормильцева
18:08 | 21.12.2018
Треть услуг администрации Перми горожане получают через МФЦ
17:43 | 21.12.2018
Руденко прокомментировал переход на одноглавую систему управления Курганом: «Выстроена четкая вертикаль власти»
17:06 | 21.12.2018
Свердловским городам передали 41 новый автомобиль скорой помощи
17:03 | 21.12.2018
В новогодние каникулы в Перми усилят контроль за вывозом мусора
16:54 | 21.12.2018
Пермская пригородная компания сообщает о порядке курсирования пригородных поездов в новогодние праздники
16:50 | 21.12.2018
Полицейского из Полевского, обвиняемого в организации незаконной миграции, отправили в СИЗО
16:48 | 21.12.2018
Курганский мэр призвал журналистов пиарить предприятия города: «Кто про них знает?»
16:04 | 21.12.2018
«Чешские авиалинии» прекращают рейсы Екатеринбург – Прага
15:28 | 21.12.2018
Сити-менеджер Кургана об отмене запрета стоянки на улице Ленина: «Надеюсь, оценят и дадут ответную реакцию»
15:17 | 21.12.2018
В Прикамье чествуют спортивную элиту региона
15:13 | 21.12.2018
Карабаш обзаведётся центральной площадью