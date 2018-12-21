В Екатеринбурге откроется выставка, посвящённая моде рубежа XIX–XX веков

17:03 | 23.12.2018

Фото: tourister.ru

В екатеринбургском Музее архитектуры и дизайна УрГАХУ 25 декабря откроется выставка, посвящённая созданию модной одежды в конце XIX – начале XX века.



Выставка называется «Solo inspiration… 1890–1903», её создателем стала Наталия Соломеина, екатеринбургский дизайнер.



Посетители смогут увидеть воссозданную мастерскую с местом портнихи, зеркало, лекало и манекен, а также коллекцию швейных машинок Singer – атрибуты, с помощью которых портные того времени шили одежду.



Отметим, выставка откроется показом новогодней коллекции одежды от Наталии Соломеиной.