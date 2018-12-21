В Екатеринбургском театре оперы и балета пройдёт девять рождественских концертов

16:02 | 23.12.2018

Екатеринбургский театр оперы и балета подготовил для уральцев насыщенную рождественскую программу, состоящую из 9 праздничных концертов, об этом рассказали в пресс-службе театра.



Первый концерт уже показали 20 декабря. Как отмечают в театре, в этом году в традиционную рождественскую программу входит огромное количество премьер. Многие номера ещё ни разу не показывали на сцене театра.



В программу войдут оперы-балеты эпохи барокко, итальянские оперы, а также американская музыка.



Показ последнего рождественского концерта назначен на 7 января.