12:43 | 23.12.2018

Губернатор Евгений Куйвашев поздравил жителей Среднего Урала с Днём Устава Свердловской области, который отмечается сегодня 23 декабря.



Как подчеркнул Евгений Куйвашев, документ является ключевым механизмом регулирования всех сфер деятельности в регионе, а праздник так же важен для области, как День Конституции - для всей России. Устав Свердловской области, выстроенный в полном соответствии с Конституцией, лежит в основе всех позитивных перемен и социально-экономических достижений Среднего Урала.



Губернатор пожелал жителям региона здоровья, благополучия и уверенности в завтрашнем дне.



«Уважаемые уральцы! Желаю вам здоровья, благополучия, счастья, уверенности в завтрашнем дне и новых успехов в работе на благо России и Свердловской области!», - обратился к свердловчанам Евгений Куйвашев.



Кроме того Евгений Куйвашев напомнил, что уже скоро Свердловская область будет отмечать свой день рождения, и выразил уверенность в том, что регион достойно встретит дату своего 85-летия.



«Совсем скоро, в январе 2019 года, мы будем отмечать 85-летие Свердловской области. Уверен, что свой юбилейный год область встретит и проведет как сильный, динамично развивающийся, преуспевающий регион, опорный край великой державы», – сказал глава региона.