«Лыжню России – 2019» перенесли из Екатеринбурга в Нижний Тагил

17:37 | 20.12.2018

Организаторы главной «Лыжни России» отказались от проведения мероприятия в центре Екатеринбурга. По данным veved.ru, в 2019 году массовый забег пройдет в Нижнем Тагиле на полигоне «Старатель». Других подходящих площадок в регионе, которые бы вместили 20 тысяч человек, не нашлось.



Последние три года «Лыжня России» проходила на территории МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО», но в феврале 2019 года соревнования там провести не удастся: около здания до следующего лета будут ремонтировать парковку. Ремонт начался в связи со строительством конгресс-холла. После этого было принято решение провести забег в центре Екатеринбурга – рядом с ККТ «Космос», набережной и спортивным комплексом «Динамо».



В Нижнем Тагиле «Лыжня России» проходила в 2014 году. Тогда участие в забеге приняло 13 тысяч свердловчан.