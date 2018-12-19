В Богдановиче женщина напала на знакомую с топором и похитила имущество

17:28 | 20.12.2018

gagauz.md

В Богдановиче 49-летняя местная жительница приговорена к трем годам лишения свободы за разбойное нападение с применением насилия.



Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Свердловской области, 16 октября этого года пьяная женщина пришла к дому своей знакомой, недавно получившей большое наследство. Злоумышленница схватила приятельницу за горло и стала душить ее, требуя передать деньги. Затем обвиняемая взяла топор, который нашла во дворе, и нанесла жертве множество повреждений, после чего похитила золотые украшения и дамскую сумочку с деньгами. Ущерб составил более 40 тысяч рублей.



В дальнейшем женщина созналась в совершении преступления. Приговор вступит в силу через 10 дней.