Оперативники ФСБ задержали известного уральского адвоката

20:41 | 19.12.2018

В Екатеринбурге оперативниками УФСБ по Свердловской области задержан известный адвокат и бизнесмен Николай Фуфаев. В узких кругах он более известен как совладелец компании ООО «Агропродукт» – самого крупного субарендатора складов на территории торговой базы «Екатеринбургобщепит» на улице Комсомольской. Ему принадлежит офис в бизнес-центре «Консул» на улице Карла Либкнехта.



Свою деятельность в уральской столице он начинал как соучредитель ООО «Уралстройкомплект-1» – фирме принадлежало несколько АЗС в регионе.



Известно, что Николай Фуфаев тесно общался с начальником ОЭБиПК УМВД России по Екатеринбургу Эдуардом Ворониным, в октябре этого года задержанным по подозрению в превышении должностных полномочий и получении взятки. «Фуфаев – близкий контакт Воронина, обоим найдется что рассказать друг про друга, если одна из сторон начнет сливать другую», – говорит источник издания, близкий к кругам бизнесмена.