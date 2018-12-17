Жильцы дома, который хотят снести ради филармонии, встретятся с министром культуры Свердловской области

15:31 | 19.12.2018

Фото: rodina.news

Жильцы дома на улице Карла Либкнехта, 40, который хотят снести ради строительства нового зала филармонии, встретятся с министром культуры Свердловской области Светланой Учайкиной. Прием состоится завтра, 20 декабря, в 12:00, рассказала председатель совета дома Елена Шелокова.



Напомним, что, согласно проекту, для строительства нового зала филармонии необходим снос пятиэтажного дома, в котором живут 37 человек, и вырубка части сада Вайнера. Жители дома выступили против сноса. Ранее прокуратура вынесла городской администрации официальное предупреждение: ведомство не нашло оснований для сноса жилого дома ради культурного учреждения. Советник Владимира Путина Михаил Федотов обратился к губернатору Евгению Куйвашеву с просьбой «найти взаимоприемлемое решение данной конфликтной ситуации».