Екатеринбург впервые примет ралли раритетных автомобилей

Музейный комплекс УГМК, расположенный в Верхней Пышме, подписал соглашение с комитетом Российской автомобильной федерации (РАФ) о проведении ретроралли в Екатеринбурге.Летом 2019 года жители Екатеринбурга впервые смогут увидеть в своём городе крайне необычное и яркое зрелище из мира автоспорта. В уральской столице впервые пройдет этап Кубка РАФ по ретроралли «Ралли исторических автомобилей «Урал 2019». Гонки, которые традиционно проводятся в центральной части России, впервые перешагнут границу Европы и Азии. Соглашение об этом сегодня подписали Комитет классических автомобилей РАФ и Музейный комплекс УГМК.«Соревнования такого уровня на Урале станут настоящим событием и для любителей технической истории, и для тех, в чьей семье когда-то были перешедшие уже в категорию "ретро" автомобили. Это редкая возможность увидеть на улицах города в общем потоке машины из прошлого. Думаю, уральское ралли понравится и гостям – спортсменам, исколесившим полмира. Ведь маршрут будет проложен через самые красивые места Екатеринбурга и его окрестностей», – сказал «Вечерним ведомостям» директор Музея автомобильной техники УГМК Станислав Чуркин.За главный приз поборются известные спортсмены, ранее успешно выступавшие как на российских, так и на зарубежных соревнованиях. Маршрут следования сейчас находится на стадии разработки, однако уже известно, что старт будет дан от Музея автомобильной техники в Верхней Пышме, а финишировать автомобилисты будут в центре Екатеринбурга, где горожане смогут посмотреть на ретрокары отечественного и зарубежного производства прошлого столетия. Ожидается, что в гонке примут участие «Победы», «Волги», автомобили Chevrolet Corvette, Ford Mustang Shelby и другие.«Мы впервые будем соревноваться на Урале. Новые, неизведанные маршруты всегда вызывают у участников особый интерес! Мы только что познакомились с музейным комплексом УГМК. То, как все здесь организовано, дает нам все основания полагать, что уральский этап Кубка пройдет на высоком уровне», – говорит председатель Комитета классических автомобилей РАФ Андрей Паньковский.Отметим, что в 2018 году этапы гонок принимали Санкт-Петербург, Тула, Ярославль, Калуга и Новгород.