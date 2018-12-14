Скончалась пенсионерка, упавшая в яму с кипятком на Уралмаше

09:59 | 18.12.2018

В Екатеринбурге скончалась 72-летняя женщина, пострадавшая из-за коммунальной аварии на Уралмаше 28 ноября. Напомним, что на улице Победы прорвало трубу горячего водоснабжения, водой залило улицу. Пенсионерка вела внуков в школу и упала в яму. Пострадавшую госпитализировали с ожогами 50% поверхности тела.



В Екатеринбургской теплосетевой компании сообщили о готовности оказать семье погибшей необходимую помощь.