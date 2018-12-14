Евгений Куйвашев вошел в тройку самых цитируемых губернаторов-блогеров

16:50 | 17.12.2018

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев занял третье место в ноябрьском рейтинге глав регионов, ведущих собственные блоги. На первом месте – мэр Москвы Сергей Собянин, на втором – глава Чечни Рамзан Кадыров. Рейтинг составлен компанией «Медиалогия».



Самый цитируемый пост Куйвашева был посвящен Ольге Глацких – главе департамента молодежной политики, позволившей себе некорректное высказывание о молодежи.



«Нам предстоит обсудить этот эпизод с Ольгой Глацких, я хочу понять, имела ли место ошибка, оговорка, или же речь идет о продуманной позиции. По итогам этого разговора и изучения полной записи будут делаться оргвыводы. Пока как губернатор хочу выразить сожаление по поводу этого высказывания своей подчиненной», – написал в Instagram Евгений Куйвашев.



Напомним, во время визита в Кировград Ольга Глацких заявила: «На сегодняшний день получилось так, что у молодежи, в подрастающем поколении, складывается почему-то понимание о том, что нам государство все должно. Нет, вам государство вообще в принципе ничего не должно. Вам должны ваши родители. Потому что они вас родили. Государство не просило вас рожать».



После временного отстранения от должности скандальная чиновница получила выговор и вернулась на работу.