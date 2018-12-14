В Свердловской области на льготное подключение к цифровому вещанию выделят 140 млн рублей

14:57 | 17.12.2018

lotosgtrk.ru

Почти 50 тысяч жителей Свердловской области в 2019 году смогут подключиться к цифровому вещанию на льготных условиях. Компенсации предусмотрены для членов малоимущих семей и малоимущих одиноко проживающих граждан. На эти цели в бюджете Свердловской области предусмотрено почти 140 млн рублей.



«Мы сделаем все необходимое, чтобы переход на «цифру» был как можно более комфортным для людей. В бюджете заложены средства на компенсацию жителям области, которые в этом нуждаются, покупки оборудования для приема цифрового сигнала», – сказал губернатор Евгений Куйвашев.



Напомним, что в январе российские регионы начнут полномасштабный запуск цифрового эфирного наземного вещания, благодаря чему 98,4 % населения страны получат бесплатный доступ к 20 теле- и трем радиоканалам.