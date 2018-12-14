Евгений Куйвашев подвел итоги 2018 года и поставил задачи перед главами муниципалитетов

12:27 | 17.12.2018

Главными результатами работы органов местного самоуправления в Свердловской области в 2018 году стали позитивная динамика в реальном секторе экономики, укрепление финансовой сферы и четкое выполнение всех социальных обязательств перед жителями, отметил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в ходе традиционного совещания с главами муниципалитетов.



Глава Среднего Урала в своем выступлении заявил, что программа «Пятилетка развития» позволила добиться роста продолжительности жизни уральцев, способствовала созданию условий для занятий спортом, повышению качества работы сферы ЖКХ. Благодаря чемпионату мира по футболу и ряду других мероприятий повысилась международная известность и привлекательность региона.



Что касается планов на 2019 год, Евгений Куйвашев нацелил глав муниципалитетов на эффективную работу в рамках нацпроектов и установок президента РФ, направленных на развитие здравоохранения, образования, науки и культуры, совершенствование дорожной и жилищно-коммунальной инфраструктуры, повышение производительности труда, расширение кооперации, поддержку малого и среднего бизнеса. Что касается социальной сферы, то здесь в приоритете создание мест в школах и детских садах, строительство и ремонт учреждений культуры, обеспечение абсолютной доступности первичной медицинской помощи.



«На реализацию региональных компонентов национальных проектов в 2019 году предусмотрено 12,5 миллиарда рублей. Мы постарались максимально плотно включиться в реализацию всех национальных проектов, и мы видим результат», – сказал губернатор.



Евгений Куйвашев поставил задачу эффективно использовать средства и обеспечить прозрачность их расходования.