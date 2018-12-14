Арендатора участка в Шарташском лесном парке оштрафовали на круглую сумму

20:31 | 16.12.2018

Свердловский областной суд оставил в силе решение регионального Министерства природных ресурсов и экологии, согласно которому на ООО «Карасики», признанное виновным за нарушение законодательства на территории Шарташского лесного парка был возложен штраф в размере 300 тысяч рублей. Согласно материалам дела, сотрудники Министерства на используемом арендатором ООО «Карасики» земельном участке в границах особо охраняемой природной территорией областного значения «Шарташский лесной парк» обнаружили самовольное снятие и перемещение слоя почв с уничтожением мха и лесной подстилки на общей площади 272 кв.м.



Между тем, согласно режиму особой охраны лесных парков запрещается любая деятельность, которая может нанести ущерб природным комплексам и влечет за собой снижение или уничтожение экологических, эстетических и рекреационных качеств лесного парка. По фактам выявленных нарушений в отношении ООО «Карасики» составлен протокол об административном правонарушении по ст. 8.39 КоАП РФ, компании назначено наказание в виде административного штрафа в размере 300 000 рублей.



ООО «Карасики» не согласилось с вынесенным постановлением и обжаловало его в Кировском районном суде Екатеринбурга. Однако суд поддержал сторону Министерства, отметив, что выявленное нарушение привело к разрушению почвенной структуры обследованного участка, не подлежащему полному восстановлению даже в случае рекультивации, и оставил постановление без изменения. ООО «Карасики» подало апелляционную жалобу вы Свердловский облсуд, но на днях она также не была удовлетворена.