В Свердловской области четверых мужчин отправили в колонию за бандитский «наезд» на местного жителя

10:42 | 16.12.2018

Спецоперация оперативников ОБОП УУР ГУ МВД Росси по Свердловской области закончилась приговором для 4-ех местных жителей, признанных виновными в разбое группой лиц по предварительному сговору. Как стало известно veved.ru, вечером 27 марта 2017 года четверо мужчин в Первоуральске завладели вазовской «четырнадцатой», принадлежащей гражданину Поспелову.



На следующий день та же группа – бизнесмен Степан М., Сергей П., Александр Г. и Петр Д. принудила владельца автомобиля к написанию долговой расписки на сумму 100 тысяч рублей, несмотря на отсутствие какого-либо долга. Деньги необходимо было выплатить до 11 апреля. Поводом для выплат стал некий конфликт, в ходе которого Поспелов якобы как-то в грубой нецензурной форме оскорбил своих обидчиков.



Потерпевший обратился с заявлением в полицию, после чего указанную группировку взяли в разработку сотрудники ОБОП. 11 апреля Поспелову стало известно о том, что похищенную у него машину пытаются перерегистрировать в ГИБДД на третьих лиц. В частности, фигурировала фамилия некоего Исояна. После подачи документов в ГИБДД на оформление машины в собственность Исоян и еще двое граждан были задержаны сотрудниками ОБОП. «Продавцы» же, отобравшие автомобиль и потребовавшие 100 тысяч рублей у мужчины стали уклоняться от встреч с полицейскими, намереваясь скрыться в Крыму, но спустя некоторое время были задержаны.



По факту вышеуказанных событий было возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 162 УК РФ («Разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору»), которое в июне 2018 года поступило для рассмотрения в Первоуральский городской суд. Как рассказали корреспонденту veved.ru в пресс-службе суда, все четверо – Степан М., Сергей П., Александр Г. и Петр Д. признаны виновными в инкриминируемом им преступлении, каждому из них назначено наказание в виде 4-ех лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. На днях Свердловский областной суд оставил в силе данное решение.