Новости дня
10:42 | 16.12.2018
В Свердловской области четверых мужчин отправили в колонию за бандитский «наезд» на местного жителя
На следующий день та же группа – бизнесмен Степан М., Сергей П., Александр Г. и Петр Д. принудила владельца автомобиля к написанию долговой расписки на сумму 100 тысяч рублей, несмотря на отсутствие какого-либо долга. Деньги необходимо было выплатить до 11 апреля. Поводом для выплат стал некий конфликт, в ходе которого Поспелов якобы как-то в грубой нецензурной форме оскорбил своих обидчиков.
Потерпевший обратился с заявлением в полицию, после чего указанную группировку взяли в разработку сотрудники ОБОП. 11 апреля Поспелову стало известно о том, что похищенную у него машину пытаются перерегистрировать в ГИБДД на третьих лиц. В частности, фигурировала фамилия некоего Исояна. После подачи документов в ГИБДД на оформление машины в собственность Исоян и еще двое граждан были задержаны сотрудниками ОБОП. «Продавцы» же, отобравшие автомобиль и потребовавшие 100 тысяч рублей у мужчины стали уклоняться от встреч с полицейскими, намереваясь скрыться в Крыму, но спустя некоторое время были задержаны.
По факту вышеуказанных событий было возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 162 УК РФ («Разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору»), которое в июне 2018 года поступило для рассмотрения в Первоуральский городской суд. Как рассказали корреспонденту veved.ru в пресс-службе суда, все четверо – Степан М., Сергей П., Александр Г. и Петр Д. признаны виновными в инкриминируемом им преступлении, каждому из них назначено наказание в виде 4-ех лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. На днях Свердловский областной суд оставил в силе данное решение.
© «Вечерние Ведомости»
Поделиться в соцсетях:
Сегодня
10:42 | 16.12.2018
В Свердловской области четверых мужчин отправили в колонию за бандитский «наезд» на местного жителя
00:46 | 16.12.2018
На Кыштымском медеплавильном заводе заработала новая система газоочистки
21:08 | 15.12.2018
Вылетел с трассы, перевернулся и врезался в дерево: страшная авария в Свердловской области унесла жизнь 27-летнего мужчины
20:34 | 15.12.2018
Министр промышленности Свердловской области: санкции подтолкнули уральскую промышленность к росту
19:16 | 15.12.2018
Нашлись родственники потерявшегося в Екатеринбурге мужчины, который 2,5 месяца пролежал в больнице и не знал, как его зовут
17:44 | 15.12.2018
Уже этой ночью в Екатеринбурге стартует запись в первые классы: первыми пойдут дети силовиков
16:10 | 15.12.2018
В скором времени жители Свердловской области получат 25 новых сервисов на Едином портале государственных услуг
14:25 | 15.12.2018
Специалисты по недвижимости прогнозируют: цены на новостройки в Екатеринбурге резко взлетят
13:02 | 15.12.2018
В Екатеринбурге выявили первые случаи заболеваемости птичьим гриппом
12:00 | 15.12.2018
Пролежал три часа: в Екатеринбурге на ВИЗе обнаружили труп мужчины
11:50 | 15.12.2018
В Екатеринбурге на Эльмаше снесут послевоенные дома
11:50 | 15.12.2018
Сводка ГУ МВД по Свердловской области за 14 декабря 2018 года
11:43 | 15.12.2018
Ранним утром в Екатеринбурге сгорел автомобиль «ГАЗель»
21:52 | 14.12.2018
В Екатеринбурге пройдет новогодняя благотворительная ярмарка
19:26 | 14.12.2018
Популярную торговую сеть на Урале оштрафовали на один миллион рублей
19:08 | 14.12.2018
34 тонны помидоров привезли в Екатеринбург из Азербайджана
18:38 | 14.12.2018
Одобрено перераспределение расходов бюджета Перми на 2018–2020 годы
18:26 | 14.12.2018
Объем экспорта Пермского края увеличился на 9 %
18:10 | 14.12.2018
Пермские школьники предложили создать «десант золотых резервистов»
17:48 | 14.12.2018
В Свердловской области открыли новое пожарное депо
17:13 | 14.12.2018
В Перми строится каток у «МиГа на взлете»
17:08 | 14.12.2018
Экспертный совет при Шарташском лесопарке сформируют до февраля
16:57 | 14.12.2018
Зауральский арматурный кластер объединится с аналогичными секторами из соседних регионов
16:41 | 14.12.2018
На Уралмаше «ГАЗель» сбила 10-летнюю девочку
16:16 | 14.12.2018
Екатеринбуржца, выбросившего с балкона соседскую собаку, накажут обязательными работами
15:45 | 14.12.2018
Суд вынес приговор бывшему начальнику ОВД Полевского
15:42 | 14.12.2018
Предприниматель из Екатеринбурга обманул поставщиков на 11 млн рублей
14:54 | 14.12.2018
На Среднем Урале синоптики продлили предупреждение о смоге
14:37 | 14.12.2018
В уральскую колонию пытались передать телефоны в консервных банках
14:29 | 14.12.2018
Директор департамента Минэкономразвития РФ: «Пермский край – лидер в цифровизации»
14:22 | 14.12.2018
Екатеринбуржцев просят оценить качество ремонта дорог в 2018 году
13:51 | 14.12.2018
В Екатеринбурге задержаны подозреваемые в покушении на убийство женщины
13:48 | 14.12.2018
Житель Прикамья отправился в колонию за неуплату алиментов
13:09 | 14.12.2018
Утвержден график работы пермских ЗАГСов в каникулы
12:52 | 14.12.2018
В Нижнем Тагиле жителям вернули горячую воду только после вмешательства прокуратуры
12:26 | 14.12.2018
Данила Трубинов назначен советником губернатора Свердловской области
12:09 | 14.12.2018
Пермская прокуратура проведет горячую линию по противодействию коррупции
12:07 | 14.12.2018
В Свердловской области, как и по всей России, дан старт Году театра
11:58 | 14.12.2018
Губернатор Максим Решетников открыл Год театра в Прикамье
11:32 | 14.12.2018
На Урале из-за задержек зарплаты на одном из предприятий возбуждено уголовное дело
11:18 | 14.12.2018
Начальник СвЖД Алексей Миронов задержан по подозрению в получении взятки
11:02 | 14.12.2018
В 2019 году в Екатеринбурге пройдет «Встреча выпускников КВН»