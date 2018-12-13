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14:25 | 15.12.2018

Фото: domnedv.ru

Специалисты по недвижимости прогнозируют: цены на новостройки в Екатеринбурге резко взлетят

Уральские застройщики заявили, что в следующие несколько лет цены на новостройки в Екатеринбурге заметно возрастут. По их словам, это есть объективные объяснения, которые могут опустошить кошелёк не только покупателей, но и застройщиков.

Об этом журналистам заявил генеральный директор компании «Синара-девелопмент» Тимур Уфимцев. Он привёл несколько весомых аргументов своим прогнозам.

Во-первых, это снижение конкуренции - после законодательных изменений, связанных м постепенным отказом от долевого строительства, с рынка недвижимости уйдёт часть игроков. А по законам экономики чем ниже конкуренция, тем выше цены.

Во-вторых, введение счетов-эскроу приведёт к увеличению себестоимости строящегося жилья до 5-6%. Эту цифру застройщики будут пытаться переложить, естественно, на конечных потребителей.

К тому же, к печальной картине прибавляется рост НДС и инфляция.

Однако Уфимцев не стал прогнозировать, на сколько точно вырастут цены. По его словам, это дискуссионный вопрос и «кто-то говорит о 10%, кто-то называет сумасшедшие цифры». «Цена будет расти на столько, насколько позволит покупательская способность», — заявил исполнительный директор ассоциации строителей Урала Вячеслав Трапезников.
Министр строительства Свердловской области Михаил Волков заметил, что «инфляционный рост никуда не деть и [повышение] НДС все равно скажется [на стоимости жилья]». Вместе с тем он не видит факторов, чтобы можно было говорить о росте цен на десятки процентов. По его словам, резкое подорожание не на руку и застройщикам, так как это может снизить продажи.

Напомним, c 1 января ставка НДС увеличится с 18 до 20%. Что касается нововведений в строительной сфере, то с 1 июля этого года застройщики должны заключать договоры участия в долевом строительстве (ДДУ) либо напрямую с отчислениями в Фонд защиты прав дольщиков, либо с использованием эскроу-счетов. К середине 2019 года сделок с использованием механизма счетов эскроу должно быть уже не менее 30% от общего числа ДДУ, а к концу 2020 года — до 95%.

Схема с использованием эскроу-счетов предполагает, что дольщики на этапе строительства жилья будут передавать средства не девелоперу, а уполномоченному банку. Тот, в свою очередь, будет замораживать деньги дольщиков до тех пор, пока застройщик полностью не выполнит свои обязательства по сдаче объекта. Финансировать заёмщика по такой схеме будет уже не покупатель жилья, а банк, который предоставит ему кредит с гибкой процентной ставкой.

Диана Ковандо © «Вечерние Ведомости»

 


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