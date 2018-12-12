Свердловчанку, торговавшую опасным алкоголем, приговорили к обязательным работам

10:40 | 14.12.2018

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38-летняя жительница Свердловской области осуждена за сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. Установлено, что с августа 2017 года по апрель 2018 года женщина продавала опасный алкоголь.



Согласно заключению эксперта, проданная местному жителю жидкость является спиртосодержащей с объемной долей этилового спирта 82,5% и содержит недопустимые токсичные микропримеси – этиловый эфир и толуол.



«При сбыте указанной спиртосодержащей жидкости подсудимая была задержана сотрудниками транспортной полиции», - сообщили в пресс-службе Уральского следственного управления на транспорте.



Суд назначил свердловчанке наказание в виде 150 часов обязательных работ.