В Екатеринбурге прошла встреча Александра Высокинского с генконсулом Киргизии

21:07 | 13.12.2018

Фото: екатеринбург.рф

Сегодня, 13 декабря, в Екатеринбурге прошла встреча главы города Александра Высокинского с генеральным консулом Киргизской Республики Бообеком Салимжановым, сообщает администрация города Екатеринбурга.



В ходе встречи был обсуждён ряд вопросов о перспективах дальнейшего развития и сотрудничества в сферах бизнеса, туризма и культуры. Бообек Салимжанов отметил, что Россия всегда являлась основным партнёром Киргизии, в частности, город Екатеринбург – одна из точек притяжения на карте страны, также он особо подчеркнул заинтересованность республики в дальнейшем плодотворном сотрудничестве. Александр Высокинский также выразил желание сотрудничать и укреплять отношения в дальнейшем.



В администрации города отметили, что в Екатеринбурге не так давно появилась улица, носящая имя Чингиза Айтматова – знаменитого писателя, журналиста и дипломата из Киргизии. Благодаря его творчеству плодотворно развивался диалог культур России и Киргизии.