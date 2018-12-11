В Екатеринбурге на улице 8 марта произошла авария

Сегодня вечером в Екатеринбурге на улице 8 марта на участке рядом с остановкой «Академия при президенте РФ» произошла авария с участием нескольких машин.После столкновения один автомобиль остался на трамвайных путях, перекрыв собой движение. Образовалась пробка. Ещё три транспорта в результате ДТП получили сильные повреждения.В настоящий момент выясняются все детали аварии. Информация о пострадавших не поступала.