В двух свердловских больницах пациенту не смогли поставить диагноз. После двух инсультов мужчина обратился в суд

17:53 | 13.12.2018

big-rostov.ru

В 2017 году свердловчанин Николай Т., почувствовав боли, головокружение, нарушение координации, шум в ушах, обратился сначала в талицкую, а затем в ирбитскую больницы, но назначенное лечение не помогало, напротив, мужчине становилось все хуже. Через некоторое время его увезли в Областную больницу, где поставили диагноз – ишемический инсульт. Причем оказалось, что за время, пока пациент ездил по больницам, он перенес инсульт дважды.



Когда уральцу стало лучше, он подал иск к талицкой и ирбитской больницам. Назначенная судом экспертиза подтвердила: медицинские услуги были оказаны некачественно.



«Экспертиза установила, что в периоды наблюдения истца в лечебных учреждениях Талицы и Ирбита врачами были неполно установлены диагнозы, обследования врачом-неврологом выполнены также не в полном объеме, неправильно установлен диагноз, в профильное отделение для дальнейшего лечения пациент переводился с запозданием», - отметили в пресс-службе Свердловского областного суда.



В итоге суд взыскал в пользу пострадавшего компенсацию морального вреда – по 100 тысяч рублей с каждой больницы, а также расходы на представителя.