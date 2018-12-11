Главы свердловских муниципалитетов раскритиковали «мусорную реформу»

Большинство руководителей муниципальных образований Горнозаводского управленческого округа в ходе заседания выразили недоумение по поводу так называемой мусорной реформы – новой системы обращения с ТКО, которая будет введена в России с 2019 года.Напомним, предполагается, что вывозом отходов займутся региональные операторы, а плата за вывоз мусора будет взиматься не с квадратного метра жилья, а исходя из нормативов потребления. При этом тарифы значительно вырастут.Мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев отметил, что «мусорная реформа» нужна, но ее реализация требует здравого подхода.«При заключении концессионного соглашения по строительству мусоросортировочного завода в Нижнем Тагиле не предполагалось, что все отходы с северного куста будут свозиться на городские полигоны. Нижний Тагил не для того вошел в «экологический» указ президента», - сказал Владислав Пинаев.Глава Нижней Салды Елена Матвеева выразила недоумение в связи с тем, что по новым правилам сбор, транспортировку и утилизацию осуществляет региональный оператор, а содержание контейнерных площадок остается за муниципалитетом.По итогам обсуждения председатель Нижнетагильской городской думы Алексей Пырин отметил, что четких ответов на поставленные вопросы главы территорий не получили.