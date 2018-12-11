В Верхотурье приставы арестовали 127 коров, трактор и доильную установку

09:38 | 13.12.2018

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В Верхотурье судебные приставы добиваются выплаты долгов – 11 млн рублей – с мужчины. Уралец взял в банках кредиты на развитие крестьянского хозяйства, но бизнес не пошел.



В качестве обеспечительной меры судебные приставы арестовали у должника земельный участок, коровник вместе с 127 коровами, а также технику: трактор, автоцистерну, пресс-подборщик, комбайн, грабли колесные, доильную установку.



«Все вышеуказанное имущество оставлено на хранение должнику с правом беспрепятственного пользования. Кроме того, обращено взыскание на денежные средства должника, находящиеся на расчетных счетах», – отмечают в пресс-службе УФССП по Свердловской области.