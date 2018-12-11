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02:38 | 13.12.2018

Фото: пресс-служба СК России

На Урале новое громкое дело о невыплате зарплаты: ситуацией заинтересовался Председатель СК России

В общероссийский день приема граждан Председатель СК России Александр Бастрыкин лично выслушал граждан, прибывших из Брянской, Волгоградской, Воронежской, Ростовской, Свердловской и Томской областей, Краснодарского и Ставропольского краев, Республики Бурятия и ряда других регионов.

В проводимом приеме также приняли участие заместитель Председателя СК России Игорь Краснов, руководители ряда подразделений центрального аппарата СК России, а также руководители и сотрудники территориальных следственных управлений, в чьем производстве находятся уголовные дела и материалы проверок, ставшие предметом внимания главы ведомства.

Как сообщает пресс-служба ведомства, Александру Бастрыкину с жалобой на невыплату заработной платы более тысячи работников ООО «Космос Спецстрой» обратился заявитель из Свердловской области. Задолженность по зарплате составила свыше 180 млн рублей.

Председатель СК России потребовал от следователей СУ СКР по Свердловской области объяснений по выявленным недостаткам следствия, в том числе отсутствию мер по обеспечению возмещения вреда, причиненного потерпевшим. Работа руководителя регионального следственного управления по поручению Александра Бастрыкина будет проверена в рамках служебной проверки, а дальнейшим расследованием уголовного дела займутся следователи центрального аппарата.

Александр Бастрыкин заверил, что все озвученные проблемы будут находиться на контроле в Следственном комитете. Он еще раз призвал всех своих подчиненных не допускать формализма и бездушия в работе.

Добавим, что ООО «Космос Спецстрой» была ликвидирована в мае 2018 года в связи с банкротством и окончанием конкурсного производства. Она принадлежала кипрской компании и московскому строительному гиганту ООО НПО «Космос», которое в настоящее время находится в стадии ликвидации. Ранее концерн из 15 российских предприятий считался одним из самых крупных подрядчиков в Москве.

Информация о долгах по зарплате перед сотрудниками ООО «Космос Спецстрой» появлялась в СМИ еще в апреле 2014 года. Тогда сотня строителей пыталась взять штурмом екатеринбургский офис. Причина – космические долги по зарплате. Мужчины трудились на вахте в Москве: строили тоннели и автомагистрали. В компании «Космос спецстрой» работало больше тысячи человек. Десятки строителей писали заявления в прокуратуру и трудовую инспекцию, надзорные ведомства проводили проверки, но выплаты зарплаты рабочие так и не добились.

© «Вечерние Ведомости»

 


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