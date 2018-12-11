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23:31 | 12.12.2018
Фото: The Village
Городским властям улилось отстоять судьбу ДК «Химмаш»: здание сносить не будут
Журналистам Александр Высокинский заявил, что на проведу обмена уйдёт два-три месяца. За это время городские власти вместе с МУГИСО должны подобрать адекватный земельный участок, чтобы поменять его на земельный участок, где расположен ДК «Химмаш». После этого можно будет говорить о ремонте или реконструкции Дома культуры.
«Мы встречались с Валерием Савельевым [ так зовут владельца ДК, — прим.ред.] посчитали прибыльность проекта, который должен был быть реализован на месте ДК „Химмаш“, посмотрели, как это можно компенсировать выделением дополнительных земельных участков. Пока еще торгуемся. Принципиально мы договорились, — сказал Александр Высокинский на встрече с жителями Химмаша, защищающими Дом культуры. — Валерий — мужик совершенно здравый, он с нашей логикой согласился. Сейчас мы тему постепенно дожмем».
По словам Высокинского, после того как здание перейдет либо в собственность Свердловской области, либо в собственность муниципалитета, можно будет принимать решение о его реконструкции или ремонте.
Косметического ремонта, по мнению главы города, может хватить на 5–8 лет. Либо городу придется выходить на реконструкцию здания, которая может обойтись в 500–600 миллионов рублей — из расчёта, что самый дешёвый ремонт одного квадратного метра в муниципальных учреждениях стоит 20 тысяч рублей.
Жители района активно выступают против сноса ДК, так как в нём занимаются в различных кружках и секциях порядка 800 детей и взрослых. Инициативная группа уже проводила несколько масштабных акций и собрала более 5 тысяч подписей, которые дошли даже до главы государства Владимира Путина. Сразу после этого Свердловское правительство заявило, что власти не позволят снести ДК «Химмаш» и здание будет реконструировано.
Диана Ковандо © «Вечерние Ведомости»
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