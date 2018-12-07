Экс-директора свердловского Областного центра недвижимости обвиняют в присвоении средств

15:41 | 11.12.2018

rossaprimavera.ru

Ленинский районный суд Екатеринбурга рассмотрит уголовное дело по обвинению бывшего директора Областного центра недвижимости в присвоении денежных средств.



Следствие считает, что в период с ноября 2012 года по январь 2013 года руководитель СОГУП «Областной центр недвижимости» под видом оплаты договоров похитил порядка 2,5 млн рублей. Еще более 22,2 млн рублей аналогичным способом он присвоил в период с апреля по август 2013 года. Сам обвиняемый свою вину не признал.



«В ходе расследования уголовного дела наложен арест на имущество обвиняемого – долю в праве собственности на квартиру общей кадастровой стоимостью свыше 16,1 млн. рублей», - сообщил в пресс-службе свердловской прокураутуры.