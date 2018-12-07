В Екатеринбурге ограничат движение по переулку Рижскому

15:20 | 11.12.2018

Яндекс. Карты

Завтра, 12 декабря, в Екатеринбурге будет закрыто движение по переулку Рижскому, на участке от дома №16 до улицы Патриса Лумумбы. Как сообщает пресс-служба городской мэрии, ограничения связаны с капитальным ремонтом улицы Патриса Лумумбы.



Участок будет закрыт на два месяца – до 10 февраля 2019 года. Объезд возможен по улицам Военной и Агрономической.