«Умеренность и элегантность»: Евгений Куйвашев утвердил изменения в Кодексе этики свердловских чиновников

13:55 | 11.12.2018

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев внес изменения в Кодекс этики и служебного поведения государственных гражданских служащих Свердловской области. Соответствующий указ глава региона подписал 7 декабря.



В документе говорится, что чиновники должны проявлять уважение, вежливость, сдержанность и стрессоустойчивость, соблюдать субординацию, оказывать содействие в формировании взаимопонимания, взаимопомощи и доброжелательности в коллективе. Не допускается обсуждение личных и профессиональных качеств коллег.



Также Кодексом установлены рекомендации к внешнему виду чиновников. Отмечается, что он должен «способствовать уважительному отношению граждан к государственным органам», приветствуется официальность, сдержанность, традиционность, аккуратность. Чиновникам рекомендуют прикрывать плечи. Что касается украшений, аксессуаров и макияжа, государственных служащих призывают к «умеренности и элегантности».