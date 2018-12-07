Информационно-аналитический департамент екатеринбургской мэрии разделят на две части

13:56 | 10.12.2018

Информационно-аналитический департамент администрации Екатеринбурга собираются разделить на две части: департамент внутренней политики и департамент информационной политики, сообщил сегодня замглавы города Анатолий Гагарин.



Уже известно, что департамент внутренней политики возглавит Ольга Котлярова, а департамент информационной политики - Алексей Редин. На данный момент оба являются заместителями главы информационно-аналитического департамента.



Новые департаменты дублируют ведомства областной администрации. В мэрии считают, что такая система будет способствовать лучшей координации работы между профильными департаментами.