В Екатеринбурге стартует уголовный процесс по делу об обрушении крыши на ЗиКе

10:14 | 10.12.2018

Как сообщается в картотеке Орджоникидзевского районного суда, сегодня начинается процесс по уголовному делу об обрушении крыши на машиностроительном заводе имени Калинина.



Сегодня на судебном заседании пройдёт предварительное слушание.



Напомним, днем 9 ноября 2016 года произошло обрушение крыши цеха № 15, во время обрушения в помещении цеха находились десятки работников предприятия. В результате ЧП погибли четверо рабочих, еще 16 человек пострадали.



Изначально сообщалось о том, что конструкции обрушились под грузом снега, которого в тот год выпало очень много. По факту происшествия и гибели рабочих было возбуждено уголовное дело. Вскоре после произошедшего обвинение в причинении смерти и тяжкого вреда здоровью по неосторожности было предъявлено учредителю фирмы СК «Крона» Юрию Ожиганову. Компания выполняла ремонтные работы на крыше рухнувшего корпуса № 15.



Позже в деле появились новые фигуранты, список обвиняемых пополнился заместителем главного инженера завода Владимиром Гагановым, сотрудником отдела № 49 Шмелевым, бывшим директором ООО «Наш дом» Ильёй Кондрашиным – предприятие, возглавляемое им, ремонтировало рухнувшую крышу цеха до СК «Крона», он обвиняется в нарушении правил безопасности при проведении работ. Уголовное дело в отношении пятого обвиняемого – бывшего директора СК «Крона» Андрея Андриевского – было прекращено в связи с его смертью.



Потерпевшим по уголовному делу признано юрлицо – ПАО «Машиностроительный завод имени М.И. Калинина, г. Екатеринбург».