В Екатеринбурге перед судом предстанут хакеры, взломавшие базы данных аэропорта Кольцово

21:23 | 9.12.2018

Фото: ptzgovorit.ru

В Екатеринбурге будут судить хакеров, взломавших базы данных аэропорта Кольцово, сообщили в Генпрокуратуре РФ.



Хакерам будет предъявлен ряд обвинений, в том числе руководство преступным сообществом, мошенничество в особо крупном размере в сфере компьютерной информации и распространение вредоносных компьютерных программ.



Напомним, с декабря 2015 года по апрель 2016 года злоумышленники с помощью специального программного обеспечения похитили суммарно 1,2 миллиарда рублей у различных организаций, в том числе у аэропорта Кольцово.