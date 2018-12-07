В Свердловской области в пожаре погибли мужчина и шестилетний ребёнок

21:13 | 9.12.2018

Фото: СК по Свердловской области

Во время тушения пожара в доме в Режевском ГО обнаружены тела мужчины и его шестилетнего внука, сообщили в Следственном управлении Следственного комитета по Свердловской области.



Происшествие случилось сегодня, 9 декабря, в частном доме на улице Зелёная в селе Клевакинское. Предположительно, пожар мог произойти из-за нарушения правил эксплуатации отопительной печи. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ – причинение смерти по неосторожности двум лицам.



Отметим, на данный момент ведётся расследование, в ходе которого будут устанавливаться причины и условия случившегося.