В Екатеринбурге «Автомобилист» одержал победу над «КуньЛунем» 5:3

19:23 | 9.12.2018

Фото: пресс-служба ХК «Автомобилист»

Екатеринбургская хоккейная команда «Автомобилист» на домашней арене обыграла гостей из Пекина 5:3. «КуньЛунь» на последних минутах матча заменил вратаря на шестого полевого игрока и активно атаковал соперников, но пропустил ещё одну шайбу в свои пустые ворота.



Авторами забитых голов в составе уральцев стали Анатолий Голышев, Франсис Паре, Максим Рассейкин, Степан Хрипунов и Стефан Да Коста.



Напомним, следующий матч «Автомобилист» проведёт уже завтра, 10 декабря, с командой «Спартак» в 19:00.