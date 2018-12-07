Екатеринбургский ФК «Урал» в Москве проиграл команде «Динамо» 4:0

18:14 | 9.12.2018

Фото: пресс-служба ФК «Урал»

Сегодня, 9 декабря, екатеринбургский футбольный клуб «Урал» на выезде потерпел поражение в матче с московским «Динамо». «Шмели» пропустили четыре гола, а ворота соперников так и остались нетронутыми. 4:0.



В составе московской команды отличились Жоаозиньо, Евгений Луценко, Абдул-Азиз Тетти и Алексей Козлов.



Сейчас уральский клуб уходит на зимний перерыв. Следующий матч он проведёт 24 февраля с ФК «Спартак».