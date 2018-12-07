Союз женщин Свердловской области сыграет в футбол против женской команды сборной УрФУ

17:58 | 9.12.2018

Фото: rus.postimees.ee

Союз женщин Свердловской области дебютирует в матче против женской сборной УрФУ. Эту игру решили провести в рамках проекта «Наследие чемпионата мира по футболу 2018».



Как сообщили организаторы товарищеского мини-футбольного матча, игра пройдёт 10 декабря в Спортивном комплексе игровых видов спорта УрФУ. Обе команды уже собраны и готовятся к предстоящему матчу.



Напомним, противники Союза женщин Свердловской области женская сборная УрФУ – вице-чемпион Европы по футболу среди вузов. Капитан сборной Залия Газимова сейчас является чемпионкой мира по мини-футболу.