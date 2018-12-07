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19:41 | 8.12.2018

Фото: страница Максима Шмелёва в «Одноклассниках»

Стали известны подробности жестокого убийства бизнесмена из Березовского, которого искали пять дней

Стали известны подробности жестокого убийства березовского бизнесмена Максима Шмелева, которого искали пять дней, передаёт портал E1.RU.

Как сообщил собеседник E1.RU, знакомый с обстоятельствами случившегося, Максим Шмелев был жестоко убит двумя собственными клиентами, которые в Верхнем Дуброво украли баранов и телят и собирались на «Газели» Максима перевезти их в посёлок Монетный. После того как Максим отказался перевозить краденых животных, его просто забили арматурой. Спрятав тело Максима, мужчины на его автомобиле закончили начатое, отвезли животных туда, куда собирались, а машину бросили.

Позже в посёлке Монетном были найдены животные, похищенные в Верхнем Дуброво, и опознаны хозяином. Там же был задержан и один из подозреваемых. Как выяснилось, «заказчиков» Максим подобрал в Березовском.

Напомним, предприниматель из Берёзовского Максим Шмелёв, владеющий несколькими автомобилями такси и, кроме того, занимавшийся грузоперевозками на собственной «Газели», пропал ещё 2 декабря, поехав в Екатеринбург. 3 декабря «Газель» Максима нашли на 74-м километре трассы Екатеринбург — Реж, позже было обнаружено его тело.

У Максима остались жена и маленький сын.

© «Вечерние Ведомости»

 


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