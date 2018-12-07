Стали известны подробности жестокого убийства бизнесмена из Березовского, которого искали пять дней

19:41 | 8.12.2018

Фото: страница Максима Шмелёва в «Одноклассниках»

Стали известны подробности жестокого убийства березовского бизнесмена Максима Шмелева, которого искали пять дней, передаёт портал E1.RU.



Как сообщил собеседник E1.RU, знакомый с обстоятельствами случившегося, Максим Шмелев был жестоко убит двумя собственными клиентами, которые в Верхнем Дуброво украли баранов и телят и собирались на «Газели» Максима перевезти их в посёлок Монетный. После того как Максим отказался перевозить краденых животных, его просто забили арматурой. Спрятав тело Максима, мужчины на его автомобиле закончили начатое, отвезли животных туда, куда собирались, а машину бросили.



Позже в посёлке Монетном были найдены животные, похищенные в Верхнем Дуброво, и опознаны хозяином. Там же был задержан и один из подозреваемых. Как выяснилось, «заказчиков» Максим подобрал в Березовском.



Напомним, предприниматель из Берёзовского Максим Шмелёв, владеющий несколькими автомобилями такси и, кроме того, занимавшийся грузоперевозками на собственной «Газели», пропал ещё 2 декабря, поехав в Екатеринбург. 3 декабря «Газель» Максима нашли на 74-м километре трассы Екатеринбург — Реж, позже было обнаружено его тело.



У Максима остались жена и маленький сын.