В Свердловской области кавказца будут судить за то, что из ревности он нанял киллера для своей возлюбленной

18:43 | 8.12.2018

Фото: hristiane.ru

Тагилстроевский районный суд Нижнего Тагила рассмотрит дело 38-летнего уроженца одной из кавказских республик, который обвиняется в попытке нанять киллера для своей возлюбленной.



Как стало известно оперативникам, мужчина заподозрил свою сожительницу в измене и на словах пообещал убить её за неверность. Спустя неделю он попытался проникнуть в её квартиру (вероятно, на тот момент девушка съехала от мужчины), чтобы убедиться в точности своих предположений. Не известно, нашёл ли он в квартире любовника, но именно после этого мужчина задался целью убить неверную.



Вероятно, после этого девушка обратилась в полицию. Дальше события разворачивались с участием оперативников.



Один из них представился заказчику тем самым киллером, который за убийство должен получить 2 тысячи долларов. В качестве доказательства ревнивец запросил видеоподтверждение процесса расправы. В залог серьёзности намерений заказчик оставил паспорт и водительские права.



Далее тот самый оперативник, который представился подсудимому, что он киллер, разыграл убийство девушки. Сымитировав многочисленные удары ножом в подъезде, где находится её квартира, полицейский отправил заказчику видео и фото якобы мёртвой девушки.

Задержали заказчика на выходе из своей квартиры при поддержке бойцов Росгвардии.