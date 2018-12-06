В суд направлены обвинительные заключения по делу о хакерах, взломавших базу данных аэропорта Кольцово

11:31 | 8.12.2018

Фото: compromat.ws

Генеральная прокуратура России утвердила обвинительное заключение по делу о хакерах, которые взломали базу данных екатеринбургского аэропорта Кольцово и украли со счетов нескольких компаний более 1,2 миллиарда рублей. Среди жертв числятся туристические фирмы, крупные коммерческие банки, строительные и продовольственные компании.



Известно, что мошенническая организация действовала с 2015 по 2016 год. С целью получения денег и внесения дестроя в работу крупных организаций хакеры создали и распространили в Сети вредоносное программное обеспечение.



На скамье подсудимых окажется 21 человек. Они обвиняются по статьям «Руководство и участие в преступном сообществе», «Мошенничество в сфере компьютерной информации, совершенное в особо крупном размере», «Неправомерный доступ к компьютерной информации» и «Создание, использование и распространение вредоносных компьютерных программ».



Большая часть из них уже заключена под стражу. Дело будет рассматриваться в Кировском районном суде Екатеринбурга.



Отметим, что суд уже вынес приговор одному из участников барды — хакеру Игорю Маковкину, который снимал деньги со счетов фирм. Больше всех от его действий пострадал «Металлинвестбанк» — с его счетов хакер украл больше 677 миллионов рублей. Ещё 457 миллионов Маковкин снял у фирмы «КБ Гарант». Суд арестовал имущество хакера, приговорил его к пяти годам лишения свободы и обязал вернуть все похищенные со счётов деньги.