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23:38 | 7.12.2018
Фото: Globalcity
Самый большой на Урале парк и Супер-Ёлка: ЭКСПО-центр почти готов к Новому году
С 22 декабря по 8 января жители уральской столицы погрузятся в новогоднюю сказку. Здесь и на аттракционах вдоволь накатаешься, и опробуешь каток со свежим льдом, и станешь героем захватывающего спектакля.
Вдобавок ко всему ледяные горки разной величины, детские шоу и ожесточённая битва Деда Мороза с Кощеем в финале. В этом году главными героями Супер-Елки станут персонажи русских сказок: Баба Яга, Серый Волк и Иван Царевич.
«Сюжет закрученный, будем переживать за героев до последней минуты, будет много музыки, и даже почитаем рэп»,— обещают организаторы.
«Мы очень постарались с командой и создали новогодний город, где можно окунуться в сказку. Большие площади ЭКСПО позволили нам соединить множество развлечений в одном месте и учесть интересы детей всех возрастов. Зрители, помимо спектаклей, смогут увидеть шоу мыльных пузырей, шоу фонтанов и шоу собачек, поиграть в лазертаг», — отметил руководитель департамента собственных проектов Екатеринбург-ЭКСПО Леонид Скобелин.
Традиционно вход на Супер-Ёлку будет бесплатным, и каждый сможет поиграть с огромными ростовыми куклами Бабы Яги и поводить хороводы с Дедом Морозом и Снегурочкой. Для посещения аттракционов можно приобрести безлимитный билет за 990 рублей. Он позволяет целый день кататься на всех каруселях и прыгать на всех батутах новогоднего парка. Возможно, именно поэтому посетители парка поводят на Супер-Ёлке в среднем от 5 до 7 часов.
«Разнообразная программа позволяет комфортно планировать семейный выход на мероприятие и выбирать интересные для себя активности. Спектакли будут проходить несколько раз в день», — сообщают в оргкомитете.
Традиционно на Супер-Елку организован бесплатный трансфер – от площади 1905 года в центре Екатеринбурга и от станции метро «Ботаническая».
Диана Ковандо © «Вечерние Ведомости»
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