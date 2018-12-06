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22:39 | 7.12.2018

Фото: Яндекс

Чиновников из администрации Екатеринбурга обвиняют в махинациях со строительством несуществующих объектов на ЖБИ

Прокуратура Екатеринбурга возбудила уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере, фигурантами которого оказались чиновники из городской администрации. Суть в том, свердловское министерство управления муниципальным имуществом передало коммерческой организации земли на ЖБИ стоимостью 136 миллионов рублей почти за даром — всего за 15%от их реальной цены.

Об этом на встрече с журналистами заявил начальник отдела по надзору за исполнением законодательства по противодействию коррупции прокуратуры Свердловской области Владимир Курочкин.

По его словам, коммерсанты обязались возвести на участке девять спортивных объектов. В частности, несколько уличных тренажёров, беговой круг с футбольным полем, площадку для скейтеров, велосипедную трассу. В дальнейшем эти затраты предполагалось зачесть в счёт части стоимости передаваемого коммерсантам участка. По факту спортивные объекты не только не возведены в сроки, но их даже ещё не начали строить. К тому же, сами чиновники из городской администрации уже подписали акты о якобы вводе несуществующих объектов в эксплуатацию.

«Ущерб составил более 136 млн рублей. На данный момент один человек уже привлечен к уголовному делу в качестве обвиняемого», — добавил Курочкин

Диана Ковандо © «Вечерние Ведомости»

 


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