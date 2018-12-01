Выходец из Закавказья чуть не убил бывшую сожительницу в Нижнем Тагиле

15:45 | 7.12.2018

surfingbird.ru

В Нижнем Тагиле перед судом предстанет 38-летний гражданин одной из закавказских республик, обвиняемый в приготовлении к убийству женщины, с которой он ранее сожительствовал.



По данным следствия, в марте этого года мужчина на фоне конфликта решил убить тагильчанку. Для реализации задуманного он обратился к одному гражданину, чтобы подыскать убийцу по найму. Но тот сообщил о намерении обвиняемого в полицию.



Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Свердловской области, до этого мужчина проникал в жилище женщины и угрожал ей убийством.



«Узнав, что у бывшей возлюбленной появился новый ухажер, обвиняемый задумал убийство, которое не смог довести до конца лишь благодаря грамотной и оперативной работе сыщиков УГРО Нижнего Тагила. Оперуполномоченные действовали при помощи посредника, через которого организатор преступления пытался найти конкретного исполнителя за 2000 долларов, а до их передачи оставил в залог паспорт и водительские права, чтобы подтвердить серьезность своих намерений. В качестве доказательства расправы ревнивец запросил видеоподтверждение. Сотрудники полиции профессионально разыграли нападение на жертву в подъезде многоквартирного дома, где проживала женщина. При этом «исполнитель» сымитировал причинение ножевых ранений, в результате которых потерпевшая якобы скончалась на месте ЧП. Жуткое видео через мессенджер было направлено заказчику. После чего сыщики при силовой поддержке бойцов Росгвардии задержали мужчину на выходе из квартиры, где должна была состояться передача денег за «качественную работу». - сообщил руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.