Скандал со сносом дома ради филармонии в Екатеринбурге дошел до Совета по правам человека

15:30 | 7.12.2018

antipytki.ru

Советник Владимира Путина, председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Михаил Федотов обратился к губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву для разрешения конфликта с возможным сносом дома на Карла Либкнехта, 40, в Екатеринбурге ради строительства нового зала филармонии.



«Информирую Вас, что я обратился к губернатору Свердловской области Е.В. Куйвашеву с настоятельной просьбой дать поручение рассмотреть доводы жителей данного дома в защиту их законных интересов с тем, чтобы найти взаимоприемлемое решение данной конфликтной ситуации, а также взять ее решение под личный контроль», - говорится в ответе Федотова на запрос депутата Госдумы Андрея Альшевских.



Напомним, что, согласно проекту, для строительства нового зала филармонии необходим снос пятиэтажного дома, в котором живут 37 человек, и вырубка части сада Вайнера. Жители дома выступили против сноса. Ранее прокуратура вынесла городской администрации официальное предупреждение: ведомство не нашло оснований для сноса жилого дома ради культурного учреждения.