В Екатеринбурге территория 19-го военного городка превратилась в большую мусорную свалку

Фотографии с жуткими пейзажами контейнерных площадок на территории 19-го военного городка разместил в группе «Инцидент Екатеринбург» в соцсети «ВКонтакте» анонимный пользователь, очевидно проживающий на территории этого городка и предположивший, что деньги, предназначенные на вывоз мусора, были потрачены на установку стелы с признанием в любви к городку.«19-й военный городок. Видимо, деньги за уборку мусора потратили на эту стелу», – гласит пост подписчика.Как к таким «пейзажам» относится командование воинских частей, служащие которых проживают в городке, неизвестно, но реагировать и докладывать вышестоящему командованию о нерасторопной работе подведомственной Министерству обороны управляющей компании, наверное, должны.Интересоваться мнением командования мы не стали, а, без труда узнав в администрации Чкаловского района наименование и контактные телефоны филиала ФГБУ «Центральное жилищно-коммунальное управление» Министерства обороны Российской Федерации по Центральному военному округу», позвонили туда.Девушка, ответившая по телефону, сказала, что не имеет отношения к таким проблемам, и переадресовала нас к начальнику ЖКО № 1 этого «достойного» управления Авдееву Василию Дмитриевичу, дозвониться до которого мы, к сожалению, не смогли, поэтому задаём вопрос как ему, так и командованию Центрального военного округа на странице издания.Уважаемое командование Центрального военного округа и руководители ФГБУ «Центральное жилищно-коммунальное управление» Министерства обороны Российской Федерации по Центральному военному округу»! Считаете ли вы нормальным то, что видите на фотографиях? Или любовь к своему городку выражается только в установке стел с признанием в любви к нему?Ссылку на материал мы отправили на телефон Авдеева Василия Дмитриевича.