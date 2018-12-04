В Свердловской области у должника арестовали Mitsubishi

09:37 | 7.12.2018

m.news.yandex.by

В Серовском районном отделе судебных приставов находилось исполнительное производство о взыскании 114 тысяч рублей с 49-летнего должника в пользу гражданина, пострадавшего в ДТП.



Как рассказали в пресс-службе УФССП по Свердловской области, мужчина не спешил погашать задолженность, несмотря на ограничение в выезде за рубеж и запрет на регистрационные действия в отношении транспортного средства. Также должника привлекли к административной ответственности за уклонение от уплаты задолженности.



Судебный пристав-исполнитель принял решение об аресте автомобиля уральца – Mitsubishi Galant GLS TD, только после этого, не желая расставаться с машиной, мужчина погасил задолженность в полном объеме.