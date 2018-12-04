Несовершеннолетний парень пропал в Екатеринбурге

19:46 | 6.12.2018

Фото: отделение по связям со СМИ УМВД России по г.Екатеринбургу

16 ноября в Екатеринбурге на железнодорожном вокзале Олег Александрович Плешков 2002 года рождения без денег и документов ушёл от матери, после чего исчез. В настоящее время его разыскивает полиция.



Отличительные черты несовершеннолетнего: тёмные глаза, короткие тёмные волосы, средний рост. На момент исчезновения был одет в зелёную спортивную кофту и светло-серые камуфляжные штаны.



Если вам известна информация о местонахождении Олега Плешкова - звоните 370-41-68, 356-42-11, 8-922-210-14-25, либо 02.