Визовый центр Италии в Екатеринбурге переедет на Воеводина

16:03 | 6.12.2018

news-factor.ru

Визовый центр Италии в Екатеринбурге объявил о своем переезде в бизнес-центр «Лимеранс» по адресу улица Воеводина, 8.



«В связи с переездом визового центра Италии в Екатеринбурге 21 декабря 2018 года прием документов от физических лиц и туристических агентств осуществляется до 14:00. Начиная с 24 декабря офис будет находиться по новому адресу: БЦ Limerance, улица Воеводина, 8, 4-й этаж», - говорится в сообщении на сайте визового центра.



Сейчас визовый центр находится по адресу улица Белинского, 32.