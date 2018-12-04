В Екатеринбурге открыли Форум высотного и уникального строительства

14:56 | 6.12.2018

ТАСС

Сегодня, 6 декабря, в МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО» официально открыли пятый Форум высотного и уникального строительства 100+ Forum Russia. Он посвящен проектированию, строительству, финансированию и эксплуатации высотных и уникальных сооружений любого назначения. Среди участников – специалисты из России, Италии, Великобритании, Китая, Казахстана, США, Испании, Японии, Мексики, Южной Кореи.



Деловая программа – 50 тематических секций для архитекторов, проектировщиков, застройщиков, девелоперов - пройдет 6 и 7 декабря. Специалисты обсудят проектирование, цифровые технологии, создание комфортной городской среды, зеленое строительство.



«Ежегодно мы наращиваем масштаб этого мероприятия. В первые годы основное внимание уделялось высотному строительству, затем мы в орбиту наших интересов втянули уникальное строительство, сейчас очень важная тема – урбанизация, в том числе и в плане поставленных президентом и правительством задач по формированию комфортной городской среды», - отметил член Совета Федерации РФ Аркадий Чернецкий.