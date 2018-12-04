Свердловчанка отсудила у магазина компенсацию за перелом руки

12:27 | 6.12.2018

postnews.ru

Жительница Каменска-Уральского отсудила у магазина «Мегамарт», расположенного на улице Суворова, 60 тысяч рублей в качестве компенсации за перелом руки.



Как сообщает пресс-служба Свердловского облсуда, женщина упала у входа в магазин из-за наледи. Результат – перелом лучевой кости.



В итоге свердловчанка обратилась в суд, потребовав с владельца помещения - АО «Дикси ЮГ» - более 200 тысяч рублей. Суд частично удовлетворил иск, взыскав с ответчика компенсацию морального вреда – 50 тысяч рублей, а также расходы по оплате юридических услуг – 10 тысяч рублей.

