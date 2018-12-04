Завтра в уральской столице пройдет крестный ход в честь великомученицы Екатерины – покровительницы города

12:01 | 6.12.2018

пресс-служба Екатеринбургской епархии

Завтра, 7 декабря, в Екатеринбурге состоится праздничный крестный ход в честь Дня святой великомученицы Екатерины – небесной покровительницы уральской столицы.



Как рассказали в пресс-службе Екатеринбургской епархии, шествие начнется около 11:30 от Свято-Троицкого кафедрального собора и завершится у часовни святой Екатерины на площади Труда. Колонну возглавит митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл.



Отметим, что по маршруту крестного хода будет ограничено движение транспорта.