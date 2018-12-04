Новости дня
12:01 | 6.12.2018
пресс-служба Екатеринбургской епархии
Завтра в уральской столице пройдет крестный ход в честь великомученицы Екатерины – покровительницы города
Как рассказали в пресс-службе Екатеринбургской епархии, шествие начнется около 11:30 от Свято-Троицкого кафедрального собора и завершится у часовни святой Екатерины на площади Труда. Колонну возглавит митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл.
Отметим, что по маршруту крестного хода будет ограничено движение транспорта.
© «Вечерние Ведомости»
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